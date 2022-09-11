Оккупанты ударили по жилым домам в Николаеве, девять человек ранены

Российские оккупанты ночью ударили по жилим домам Николаева. Девять человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу городского головы Николаева Александра Сенкевича в Telegram .

Четверо раненых находятся в больнице.

"Сегодня ночью Николаев подвергся мощным обстрелам. Повреждены жилые дома. По предварительным данным, 9 человек получили ранения разной степени, четверо из них до сих пор находятся в больнице", - сообщил Сенкевич.

Напомним, российские оккупационные войска в ночь на 10 сентября нанесли очередной удар по Николаеву. Также под обстрел попал Баштанский район области.

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