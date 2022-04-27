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Окупанти тричі за день обстріляли Велику Костромку Дніпропетровської області

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Україна, Середа 27 квітня 2022 18:51
Окупанти тричі за день обстріляли Велику Костромку Дніпропетровської області Фото: окупанти обстріляли Велику Кострому (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Окупанти вже тричі за сьогодні обстріляли касетними снарядами Велику Костромку, що межує з Херсонщиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Людей, на щастя, не зачепило. Частково залишили село без світла. Працюють фахівці", - написав Резніченко.

Нагадаємо, російські війська на окупованих територіях викрадають чоловіків, щоб поповнити обмінний фонд та готуються до 9 травня.

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