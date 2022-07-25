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У Харкові пролунало понад 20 вибухів: що відомо

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Харків, Понеділок 25 липня 2022 05:01
У Харкові пролунало понад 20 вибухів: що відомо Фото: у Харкові пролунало понад 20 вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Харкові вночі 25 липня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Повідомляється, що було чутно понад 20 ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Вибухи були чутні переважно на південний схід від Харкова, частина вибухів могла пролунати за містом. Повітряна тривога в Харкові та Харківській області тривала з 03:02 до 03:47.

Нагадаємо, в ніч на 23 липня по всій Україні звучали сирени повітряної тривоги, в тому числі в Києві. Відомо про обстріли Миколаєва, Кропивницького та Кривого Рогу. Також соцмережі повідомляють про Прильоти в Запоріжжя.

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