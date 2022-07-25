У Харкові пролунало понад 20 вибухів: що відомо

У Харкові вночі 25 липня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Повідомляється, що було чутно понад 20 ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Вибухи були чутні переважно на південний схід від Харкова, частина вибухів могла пролунати за містом. Повітряна тривога в Харкові та Харківській області тривала з 03:02 до 03:47.

Нагадаємо, в ніч на 23 липня по всій Україні звучали сирени повітряної тривоги, в тому числі в Києві. Відомо про обстріли Миколаєва, Кропивницького та Кривого Рогу. Також соцмережі повідомляють про Прильоти в Запоріжжя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.