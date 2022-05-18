Окупанти знову вдарили ракетою по Одеській області з Чорного моря

Як інформує Братчук, посилаючись на дані "ОК" Південь, попередньо, суттєвих руйнувань та постраждалих немає.

"По Одещині нанесено черговий ракетний удар з акваторії Чорного моря. Ворог продовжує спроби руйнування інфраструктури та психологічний тиск на мирних мешканців, атакуючи на світанку населені пункти регіону", - йдеться в повідомленні.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка документує наслідки ракетного удару.

Подію кваліфіковано за статтею 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Наразі триває процес збору доказів злочину РФ для суду.

Нагадаємо, як раніше попереджали в Одеській ОВА, імовірність нанесення російськими військами чергових ракетних ударів залишається дуже високою.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 17 травня російські окупанти завдали нового ракетного удару по непрацюючому мосту через Дністровський лиман в Одеській області.

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