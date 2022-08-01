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Окупанти б'ють по Миколаєву з нетипової зброї: в чому його небезпека

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Миколаїв, Понеділок 01 серпня 2022 14:00
Окупанти б'ють по Миколаєву з нетипової зброї: в чому його небезпека Фото: окупанти б'ють по Миколаєву з нетипової зброї (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти обстрілюють по Миколаєву нетиповою зброєю. Ворог використовує для атак зенітно-ракетні системи С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони України "Південь" Наталію Гуменюк під час брифінгу.

"Зараз ми фіксуємо нетипове використання зенітно-ракетних систем С-300, одну з батарей яких ми вже знищили. І вони продовжують їх переміщувати по окупованій території Херсонської області і з різних шляхів обстрілу завдають удару", - зазначила Гуменюк.

Вона пояснила, що ця зброя є особливо небезпечною, оскільки вона призначена для знищення цілі в повітрі.

"Ракета, вилітаючи з пристрою, розривається в повітрі, знищуючи ціль. Якщо вона влучає в поверхню або в якийсь предмет, наприклад, будівлю, який має акустичну додаткову потужність, то розривна сила збільшується в кілька разів", - додала спікер.

При цьому снаряди системи С-300 нашпиговані металевими частинами. Після влучання в землю на місці залишаються величезні вирви, а ударна хвиля може бути руйнівною.

Нагадаємо, окупанти сьогодні знову завдали масованого удару по Миколаєву, внаслідок чого поранення отримали три людини.

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