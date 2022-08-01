Окупанти б'ють по Миколаєву з нетипової зброї: в чому його небезпека
Російські окупанти обстрілюють по Миколаєву нетиповою зброєю. Ворог використовує для атак зенітно-ракетні системи С-300.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони України "Південь" Наталію Гуменюк під час брифінгу.
"Зараз ми фіксуємо нетипове використання зенітно-ракетних систем С-300, одну з батарей яких ми вже знищили. І вони продовжують їх переміщувати по окупованій території Херсонської області і з різних шляхів обстрілу завдають удару", - зазначила Гуменюк.
Вона пояснила, що ця зброя є особливо небезпечною, оскільки вона призначена для знищення цілі в повітрі.
"Ракета, вилітаючи з пристрою, розривається в повітрі, знищуючи ціль. Якщо вона влучає в поверхню або в якийсь предмет, наприклад, будівлю, який має акустичну додаткову потужність, то розривна сила збільшується в кілька разів", - додала спікер.
При цьому снаряди системи С-300 нашпиговані металевими частинами. Після влучання в землю на місці залишаються величезні вирви, а ударна хвиля може бути руйнівною.
Нагадаємо, окупанти сьогодні знову завдали масованого удару по Миколаєву, внаслідок чого поранення отримали три людини.
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