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Окупанти вдарили по педагогічному університету Харкова: є жертва

Фото: окупанти вдарили по педагогічному університету Харкова (t.me/synegubov)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 6 липня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Ракета влучила в центральний корпус місцевого університету. В результаті загинув 40-річний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Харківської області.

Як пишуть місцеві ЗМІ, ракета потрапила в педагогічний університет.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, вночі 6 липня окупанти завдали ракетних ударів по районах Харкова та області. В результаті обстрілу є руйнування і поранені, в тому числі діти.

Також мер Харкова заявив, що в місті досі небезпечно. Російські війська обстрілюють місто, як за розкладом, кілька разів на добу.

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