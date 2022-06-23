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Окупанти знову вдарили по Чугуєву: постраждали четверо осіб, серед них діти

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Чугуїв, Четвер 23 червня 2022 16:09
Окупанти знову вдарили по Чугуєву: постраждали четверо осіб, серед них діти Фото: окупанти сьогодні обстріляли Чугуїв (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська сьогодні, 23 червня, знову вдарили по Чугуєву Харківської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали четверо місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС Харківської області.

Окупанти обстріляли Чугуїв близько 8:00, в результаті чого виникли щонайменше дві пожежі. Горіли приватні будинки.

Через дії окупантів поранення отримали чотири людини, серед них двоє дітей.

До ліквідації цих пожеж були залучені рятувальники Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС.

Нагадаємо, вчора російська армія завдала ракетного удару по Чугуєву, внаслідок чого загинули комунальники.

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