Оккупанты снова ударили по Чугуеву: пострадали четыре человека, среди них дети
Фото: оккупанты сегодня обстреляли Чугуев (facebook.com/MNSKHARKIV)
Российские войска сегодня, 23 июня, снова ударили по Чугуеву Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали четверо местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС Харьковской области.
Оккупанты обстреляли Чугуев около 8:00, в результате чего возникли по меньшей мере два пожара. Горели частные дома.
Из-за действий оккупантов ранения получили четыре человека, среди них двое детей.
К ликвидации этих пожаров были привлечены спасатели Харьковского и Луганского гарнизонов ГСЧС.
Напомним, вчера российская армия нанесла ракетный удар по Чугуеву, в результате чего погибли коммунальщики.
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