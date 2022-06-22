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У Чугуєві ракетним ударом зруйновано котельню: загинули комунальники

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Чугуєв, Середа 22 червня 2022 14:23
У Чугуєві ракетним ударом зруйновано котельню: загинули комунальники Фото: окупанти вдарили ракетами по Чугуєву (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська сьогодні, 22 червня, завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Внаслідок обстрілу загинули співробітники комунального підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Галину Мінаєву в Facebook.

За її словами, ворожа ракета влучила у котельню, яка була підготовлена до опалювального сезону. Також є серйозні пошкодження теплової мережі та квартир.

В результаті атаки окупантів загинули комунальники, які знаходилися на робочому місці. Мер не назвала кількість жертв.

"Внаслідок ранкового ворожого обстрілу декількох мікрорайонів міста, на жаль, маємо загиблих - співробітників нашого комунального підприємства, які знаходились на своїх робочих місцях", - зазначила Мінаєва.

Нагадаємо, вчора російські окупанти також обстріляли Чугуїв, в результаті чого загинули шість осіб.

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Чугуев Харків Війна Росії проти України
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