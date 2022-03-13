Окупанти вбили в Ірпені журналіста New York Times

Жертвою російських окупантів став 51-річний кореспондент американського видання New York Times Брент Ренауд.

"Ще один журналіст поранений. Зараз потерпілого намагаються вивести із зони бойових дій. Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора", - розповів Нєбитов.

Зазначимо, ще до початку війни в Україні президент США Джо Байден попереджав Росію, що у випадку нападу на американських громадян відповідь Штатів буде потужною та негайною.

Фото: посвідчення загиблого кореспондента