Окупанти вбили колишнього секретаря міської ради Броварів
Фото: колишній секретарь міської ради Броварів Олексій Здоровець (t.me/usov_ua/671)
Російські військові вбили колишнього секретаря міськради Броварів Олексія Здоровця. Чоловік загинув у окупованій Новій Богданівці.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника голови КМДА Костянтина Усова.
Загиблий проживав у Новій Богданівці разом з дружиною та сином.
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