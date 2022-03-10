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Окупанти вбили колишнього секретаря міської ради Броварів

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Четвер 10 березня 2022 21:06
Окупанти вбили колишнього секретаря міської ради Броварів Фото: колишній секретарь міської ради Броварів Олексій Здоровець (t.me/usov_ua/671)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові вбили колишнього секретаря міськради Броварів Олексія Здоровця. Чоловік загинув у окупованій Новій Богданівці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника голови КМДА Костянтина Усова.

Загиблий проживав у Новій Богданівці разом з дружиною та сином.

Нагадаємо, РБК-Україна регулярно оновлює актуальну інформацію щодо ситуації у Києві 10 березня.

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