Окупанти тричі обстріляли Дніпропетровську область з "Градів": є руйнування

Російські війська в черговий раз обстріляли Зеленодольську громаду в Дніпропетровській області. Повідомляється, що окупанти вдарили з "Градів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
За його словами, росіяни вели обстріл по Зеленодольську та Великій Костромці. На щастя, ніхто не постраждав. Однак є руйнування.
Зазначимо, що голова ОВА не уточнив, куди саме потрапили ворожі снаряди.
Нагадаємо, що вчора, 10 травня, окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок цього пошкоджено кілька будинків.
Також ми писали, що у Дніпропетровській області скоротили комендантську годину.
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