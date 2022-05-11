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Окупанти тричі обстріляли Дніпропетровську область з "Градів": є руйнування

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область (facebook.com)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська в черговий раз обстріляли Зеленодольську громаду в Дніпропетровській області. Повідомляється, що окупанти вдарили з "Градів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

За його словами, росіяни вели обстріл по Зеленодольську та Великій Костромці. На щастя, ніхто не постраждав. Однак є руйнування.

Зазначимо, що голова ОВА не уточнив, куди саме потрапили ворожі снаряди.

Нагадаємо, що вчора, 10 травня, окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок цього пошкоджено кілька будинків.

Також ми писали, що у Дніпропетровській області скоротили комендантську годину.

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Дніпропетровська область