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Окупанти тричі порушили режим "тиші", поранений український воїн

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Донбас, П'ятниця 27 серпня 2021 07:51
Окупанти тричі порушили режим "тиші", поранений український воїн Фото: бойовики поранили українського військового на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції українських захисників 26 серпня. В результаті поранення отримав український боєць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний.

Зокрема, поблизу населеного пункту Оріхове противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

Біля Авдіївки російські окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру. У районі Новолуганського російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Українські військові стріляли у відповідь. Станом на 7:00 27 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації напередодні ввечері, 25 серпня, обстріляли житловий сектор населеного пункту Травневе. Постраждалих унаслідок інциденту не було.

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