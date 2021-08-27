Окупанти тричі порушили режим "тиші", поранений український воїн
Бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції українських захисників 26 серпня. В результаті поранення отримав український боєць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.
Зазначається, що воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний.
Зокрема, поблизу населеного пункту Оріхове противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.
Біля Авдіївки російські окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру. У районі Новолуганського російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.
Українські військові стріляли у відповідь. Станом на 7:00 27 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації напередодні ввечері, 25 серпня, обстріляли житловий сектор населеного пункту Травневе. Постраждалих унаслідок інциденту не було.