Окупанти спалюють тіла, аби приховати реальну кількість втрат у війні, - розвідка
В Херсоні російські військові почали спалювати тіла своїх солдатів, аби приховати реальні втрати Росії у війні проти України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.
Зазначається, що на околицях Херсону неодноразово помічено місця з великою кількістю обгорілих тіл. Через пошкодження від вогню ідентифікувати приналежність важко.
"Ці тіла привозять вантажними автомобілями з місцевого СІЗО. Щоб приховати факти навмисного спалення тіл, представники окупаційної армії намагаються видати це за наслідки артилерійських обстрілів та подальших пожеж", - пише пресслужба розвідки.
Водночас рятувальників до місця пожежі не допускають.
Також відомо, що сталося й з херсонським колаборантом Євгеном Соболєвим після вибуху в машині у якій він перебував на той момент. Зраднику встановили апарат Ілізарова на обидві ноги.
"Також в Херсоні продовжується переоформлення медичних закладів та пошук медичних працівників. У зв’язку з тим, що велика кількість лікарів не погодилися працювати на противника та виїхали з тимчасово окупованих територій, ситуація стає критичною. Зокрема, відзначається сильний брак анестезіологів", - додає розвідка.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про втрати Росії у війні проти України. Лише за минулу добу наші бійці ліквідували ще 150 російських окупантів.
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