Окупанти будують переправи біля Каховської ГЕС: знімки супутника

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми" .

Супутник зробив знімки 2, 16 та 18 вересня. Від початку місяця окупанти збудували декілька невеликих переправ та спробували відновити міст, який був пошкоджений ударами ЗСУ.

Раніше Генштаб повідомляв, що окупанти затопили у Дніпрі біля ГЕС 9 вагонів, аби забезпечити собі шлях відступу. На знімку від 16 вересня можна побачити те місце. На фото від 2 вересня його не помітно.

Уже 18 вересня супутник зафіксував, що біля мосту, де затопили вагони, з'явився насип. Встановити, що це за суміш - поки не вдалось.