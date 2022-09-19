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Окупанти будують переправи біля Каховської ГЕС: знімки супутника

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Каховка, Понеділок 19 вересня 2022 14:54
Окупанти будують переправи біля Каховської ГЕС: знімки супутника Фото: з'явилися супутникові знімки збудованої росіянами переправи біля Каховської ГЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська біля Каховської ГЕС у Херсонській області намагаються відбудувати переправи. Супутник Planet Labs зафіксував спробу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Супутник зробив знімки 2, 16 та 18 вересня. Від початку місяця окупанти збудували декілька невеликих переправ та спробували відновити міст, який був пошкоджений ударами ЗСУ.

Раніше Генштаб повідомляв, що окупанти затопили у Дніпрі біля ГЕС 9 вагонів, аби забезпечити собі шлях відступу. На знімку від 16 вересня можна побачити те місце. На фото від 2 вересня його не помітно.

Уже 18 вересня супутник зафіксував, що біля мосту, де затопили вагони, з'явився насип. Встановити, що це за суміш - поки не вдалось.

Окупанти будують переправи біля Каховської ГЕС: знімки супутника

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти посилюють охорону у Херсонській області, тому заборонили жителям підходити до переправ.

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