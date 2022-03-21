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Окупанти зіткнулись з дефіцитом запчастин для ремонту техніки та зброї, - Генштаб

Фото: окупанти зіткнулись з дефіцитом запчастин для ремонту техніки та зброї (facebookcom/pressjfonews)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська зіткнулися з гострою потребою в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння і військової техніки. Тим часом у РФ через нестачу запчастин зупинилися заводи, які ремонтують танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

"Окупаційні війська, що діють на території України, відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння і військової техніки", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючих іноземного виробництва, призупинена робота підприємств корпорації "Уралзавод" та Челябинського тракторного заводу.

Зазначені підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків, а також іншої броньованої техніки для потреб збройних сил російської федерації.

Як додають у Генштабі, на території одного з населених пунктів Запорізької області противник розгорнув пункт з ремонту бронетанкової техніки із залученням обладнання та робітників оборонних підприємств РФ. На відновленні перебуває до 20 одиниць броньованої техніки.

Нагадаємо, повітряні сили ЗСУ з початку вторгнення Росії збили понад 200 ворожих літаків і вертольотів, а також десятки безпілотників і крилатих ракет.

Також з початку війни українські військові знищили понад півтори тисячі броньованих машин.

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