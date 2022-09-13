У США не виключають подальший відступ Росії із захоплених територій, - WP

Представники розвідки США не виключають, що після успішного контрнаступу Збройних сил України на окупованих територіях Харківської області російські окупанти будуть змушені віддати й інші захоплені території.

Офіційні особи СЩА і заходу заявляють, що український контрнаступ, який змусив російські війська поспішно відступити, може стати поворотним моментом у війні і посилити тиск на Москву, щоб вона закликала додаткові сили, якщо сподівається запобігти подальшому просуванню України.

Всього за кілька днів українські військові сили відвоювали майже всю Харківську область, яку російські окупанти зайняли з початку війни. За словами офіційних осіб, стрімкість відступу, схоже, приголомшила російських військових і командирів.

"Росіяни в біді. Питання в тому, як росіяни будуть реагувати, але їх слабкі місця були оголені, і у них немає великих резервів живої сили або техніки", - заявив американський чиновник.

Чиновники відзначають, що українські захисники просуваються вперед обережно і закріплюють свої успіхи, зазначивши, що російські сили, схоже, визнали, що їм не вистачає зброї і живої сили, щоб утримати недавно деокуповані міста і села на північному сході країни. Деякі російські війська кинули танки, бронетранспортери і боєприпаси, коли бігли.

Але останні успіхи вселяють новий оптимізм щодо того, що українські війська зможуть відвоювати ще більше територій в найближчі тижні і, можливо, витіснити росіян з земель, які вони утримують з початку війни. Українські військові і розвідники вже давно впевнені у своїй перемозі, часто перед обличчям скептицизму з боку США і західних союзників.

"Безумовно, це військова невдача. Я не знаю, чи можна назвати це великою стратегічною поразкою на даний момент", - сказав американський чиновник, вторячи іншим, які сказали, що ще занадто рано говорити про те, що ситуація повністю змінилася на користь Києва, і що важкі бої, швидше за все, продовжаться.