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Окупанти сьогодні знову вдарили по Сумській області: зафіксовано 20 прильотів

Фото: окупанти сьогодні знову вдарили по Сумській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області, застосувавши артилерію. За ніч і ранок зафіксовано 20 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Слов'янську Донецької області зі ствольної артилерії калібру 152 мм російськими військовими була обстріляна база евакуаційного загону Українського Червоного Хреста.

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