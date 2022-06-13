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Окупанти самі влаштували вибух під час "святкування" дня Росії у Мелітополі, - мер

Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1news zp)
Автор: Елізавєта Драбкіна

Російські загарбники вирішили зіпсувати "святкування" дня Росії у Мелітополі, оскільки на нього прийшло вкрай мало людей, і самі влаштували вибух біля будівлі так званого "МВС".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова в ефірі телемарафону єдиних новин.

Він зазначив, що окупантам не вдалось відсвяткувати день Росії в Мелітополі. Жителі міста не прийшли до парку, де проходило "святкування".

Федоров зазначає, що росіяни вирішили зіпсувати "свято" і влаштували вибух.

"Вибух стався у сміттєвому баку, який був розташований поруч із так званим "Міністерством внутрішніх справ" рашистської федерації. Ви собі уявіть, безпосередньо поряд з "міністерством", яке добре охороняється, цілодобово охороняється, пролунав досить потужний вибух саме тоді, коли було їм це потрібно. Ніхто не зміг би таке зробити", - сказав мер.

Федоров додав, що внаслідок вибуху постраждали як цивільні люди, так і колаборанти.

Нагадаємо, 12 червня в Мелітополі прогримів вибух біля офісу так званого "МВС" Запорізької області. В цей день загарбники "святкували" день Росії.

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МелітопольВійна Росії проти України