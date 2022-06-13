Окупанти самі влаштували вибух під час "святкування" дня Росії у Мелітополі, - мер

Він зазначив, що окупантам не вдалось відсвяткувати день Росії в Мелітополі. Жителі міста не прийшли до парку, де проходило "святкування".

Федоров зазначає, що росіяни вирішили зіпсувати "свято" і влаштували вибух.

"Вибух стався у сміттєвому баку, який був розташований поруч із так званим "Міністерством внутрішніх справ" рашистської федерації. Ви собі уявіть, безпосередньо поряд з "міністерством", яке добре охороняється, цілодобово охороняється, пролунав досить потужний вибух саме тоді, коли було їм це потрібно. Ніхто не зміг би таке зробити", - сказав мер.

Федоров додав, що внаслідок вибуху постраждали як цивільні люди, так і колаборанти.