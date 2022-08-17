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Окупанти саботують накази офіцерів під час наступальних дій, - Генштаб

Фото: окупанти саботують накази офіцерів під час наступальних дій (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти зазнають великих втрат, деморалізовані, тому вишукують будь-яку можливість уникнути бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

За даними військових, росіяни намагаються зімітувати легке поранення та вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій.

"Фіксується збільшення фактів саботажу наказів офіцерів, особливо, коли це стосується наступальних дій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за даними Генштабу окупанти просунулися біля Авдіївки, а ЗСУ відкинули ворога на півдні.

Також, розвідка повідомляє про переміщення російських літаків через нещодавні вибухи у Криму.

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