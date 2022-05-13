ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти розгортають комплекси ППО на острові Зміїний, - розвідка

Новость на русском →
П'ятниця 13 травня 2022 18:22
Окупанти розгортають комплекси ППО на острові Зміїний, - розвідка Фото: окупанти розгортають комплекси ППО на острові Зміїний (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти почали розгортати ППО на тимчасово захопленому острові Зміїний. Є ймовірність того, що вони розташують там й ракетні комплекси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника ГУР МО Вадима Скібіцького.

"Це "Панцирь" та дві установки "Тор-М2", які будуть забезпечувати протиповітряну оборону ближнього радіусу дії. Ми не виключаємо, що можуть бути розміщені й інші комплекси ППО, а можливо й навіть ракетні комплекси, які будуть дозволяти обстрілювати як надводні, так і наземні цілі на території нашої держави і не тільки", - заявив Скібіцький.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші бійці нещодавно підбили поруч з Зміїним новітнє судно окупантів "Всеволод Бобров".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС