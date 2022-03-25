Окупанти зруйнували житлові будинки в Рубіжному, є загиблі

"Сьогодні вночі, за попередніми даними, після розриву снарядів полум'ям охопило три житлові будинки в центрі Рубіжного", - зазначив Гайдай.

За його словами, жертв може бути і більше, тому що палає всюди і в деяких місцях, через безперервні обстріли, рятувальники почали розбирати завали пізніше.

"Росіяни не припиняють спроб окупувати місто - йдуть на все, вбиваючи мирних громадян. Взагалі, у нас, як і по всій країні, не вистачає пожежників на таку значну кількість одночасних загорянь", - додав глава Луганської ОДА.

Гайдай розповів, що вчора, 24 березня, сталася 21 пожежа в житлових будинках. За вчорашню добу в Сєвєродонецьку і Рубіжному загинули п'ятеро людей, ще вісім поранені (в цих містах і Лисичанську), врятовано 18 жителів області.

Пошкодження отримали 32 об'єкти - 7 багатоквартирних і 9 приватних будинків, школа і кінотеатр в Сєвєродонецьку, господарські будівлі, гаражі та інфраструктура.