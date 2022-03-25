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В результаті артобстрілу Калинівки окупантами три людини поранені, є загиблі

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П'ятниця 25 березня 2022 00:10
В результаті артобстрілу Калинівки окупантами три людини поранені, є загиблі Підбита російська техніка (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

У районі Бучі тривають бойові дії. У Калинівці в результаті артобстрілу три людини отримали поранення, є загиблі. Уламки снаряда потрапили в один з об'єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції в Київській області.

У Фастівському районі російські війська продовжують поодинокі обстріли села Ясногородка. Також тривають обстріли нових і Старих Петрівців, сьогодні ними пошкоджений готельний комплекс. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Також цієї доби у Вишгородському районі затримали двох мародерів, які з приватного будинку викрали зброю та цінності.

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