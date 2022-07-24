Окупанти розібрали та вкрали фонтан в Маріуполі

Російські окупанти виклали з Театрального скверу у Маріуполі фонтан разом із форсунками для розприскування води.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
"Маріупольський фонтан в Театральному сквері, той самий, по якому швидко прогулювався (бігав) Президент України Володимир Зеленський остаточно вкрадено. Разом з форсунками. Марzота російська", - написав він.
Також Андрющенко оприлюднив відео робочого фонтану до приходу російських військ у місто.
Нагадаємо, російські пропагандисти готують фейкове "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі, щоб покласти відповідальність за злочин на Україну.
Окрім того, у Маріуполі окупанти умисно вбили цивільного гранатою після зауваження від нього.