RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти розібрали та вкрали фонтан в Маріуполі

Фото: окупанти розібрали та вкрали фонтан в Маріуполі (t.me/andriyshTime)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти виклали з Театрального скверу у Маріуполі фонтан разом із форсунками для розприскування води.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріупольський фонтан в Театральному сквері, той самий, по якому швидко прогулювався (бігав) Президент України Володимир Зеленський остаточно вкрадено. Разом з форсунками. Марzота російська", - написав він.

Також Андрющенко оприлюднив відео робочого фонтану до приходу російських військ у місто.

Нагадаємо, російські пропагандисти готують фейкове "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі, щоб покласти відповідальність за злочин на Україну.

Окрім того, у Маріуполі окупанти умисно вбили цивільного гранатою після зауваження від нього.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь