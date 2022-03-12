Окупанти рознесли станцію швидкої допомоги в Тростянці. Поки йшла евакуація

12 березня в Тростянці Сумської області провели евакуацію населення. Місто піддавалося обстрілу і влада змушена була поміняти місце збору людей.

Поки люди під обстрілами намагалися покинути Тростянець по "зеленому коридору", російські окупанти здійснили наліт на місцеву станцію швидкої допомоги.

Відомо, що вони вкрали три машини швидкої допомоги:

УАЗ ВМ6169АТ

Темно-зелений Сітроен ВМ1246СО

Фольксваген "крафтер" ВМ4565СО

Також були викрадені ноутбуки та телефони, всі медичні препарати для надання екстреної медичної допомоги. Котел для опалення був зруйнований.

Як повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова, евакуація з Охтирки та Тростянця 12 березня відбулася.

"Фактично між колонами ворожої техніки та під обстрілами, які росіяни вели з центру міста по Охтирці, 12 березня 2022 року евакуйовано з Тростянця в напрямок Полтави: 1 великий автобус - 50 дорослих і 33 дітей

144 легкових автомобілі - 546 осіб. За маршрутом: Тростянець-Недригайлів, 2 автобуси – 67 дорослих 41 дитина, мікроавтобус – 10 осіб", - написав він.

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