Окупанти розбили власний батальйон "ДНР" на Донбасі: СБУ перехопила розмову

Російські військові намагалися зберегти цей інцидент в секреті, оскільки бойовики "Л/ДНР" й так підозрюють Росію у тому, що їх використовують, як гарматне м’ясо.

"Пацани стояли десь під Бердянськом. Не отримували жодної зарплати, нічого. Я так зрозумів, толком їх і не годували. А потім їх кинули кудись на передок. Вони там стояли мовчки, втомилися стояти, почали назад відходити... Потрапили на росіян. Росіяни їх розбили. Ось тобі армія, прикинь", - розповідає один із бойовиків "ДНР".

У відео присутня ненормативна лексика!