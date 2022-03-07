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Агресія проти нашої території. Азербайджанський депутат однозначно оцінив атаку на консульство в Харкові

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Понеділок 07 березня 2022 17:36
Агресія проти нашої території. Азербайджанський депутат однозначно оцінив атаку на консульство в Харкові Фото: Атаковане консульство Азербайджану в Харкові (Report.az)
Автор: Антон Федорців

Депутат азербайджанського Міллі меджлісу, член комітету з правової політики та державного будівництва Фазаїль Агамали відреагував на ракетний обстріл військами РФ почесного консульства республіки в Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Report.az.

Депутат заявив, що Росія руйнує не лише військові об'єкти, а й дитячі садки, школи та житлові будинки. Через обстріли є величезні втрати серед цивільного населення, зокрема, страждають безневинні діти.

"На щастя, серед наших співвітчизників немає втрат. За всіма нормами та принципами міжнародного права таке (обстріл консульства – ред.) абсолютно неприпустимо. Тому що ця територія вважається територією країни, що не воює, тобто Азербайджану. Це має розцінюватись як агресія на територію Азербайджану. Азербайджанська держава демонструє досить стриману та мудру позицію. У той же час азербайджанський народ з усіма народами світу докладає спільних зусиль з подолання гуманітарної кризи, спричиненої російською агресією, каже "ні" цій війні", – додав Агамали.

Нагадаємо, що Росія вкотре зірвала відкриття гуманітарних коридорів для евакуації населення.

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