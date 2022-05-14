Окупанти намагаються зміцнитися на Зміїному: підсилюють систему ППО

Російські окупанти продовжують спроби закріпитися на острові Зміїний. Противник посилює систему протиповітряної оборони (ППО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.
"Кораблі Чорноморського флоту РФ у водах Чорного і Азовського морів продовжують виконувати завдання з блокування зони бойових дій, розвідки і вогневої підтримки на узбережжі", - наголошується у зведенні.
На острові Зміїний противник продовжує спроби наростити свою присутність. У цьому районі ворог посилює систему ППО.
Нагадаємо, останнім часом в районі Зміїного активізувалися бої. Російські війська намагаються закріпитися на острові. Українські військові наносять по позиціях і кораблям противника ракетні удари.
Зазначимо, в інтерв'ю РБК-Україна військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому Росії важливо контролювати острів Зміїний.
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