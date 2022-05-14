Окупанти намагаються зміцнитися на Зміїному: підсилюють систему ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

"Кораблі Чорноморського флоту РФ у водах Чорного і Азовського морів продовжують виконувати завдання з блокування зони бойових дій, розвідки і вогневої підтримки на узбережжі", - наголошується у зведенні.

На острові Зміїний противник продовжує спроби наростити свою присутність. У цьому районі ворог посилює систему ППО.