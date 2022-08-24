Окупанти намагалися наступати на п'яти напрямках, ЗСУ традиційно відкинули їх назад, - Генштаб

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін немає. На останньому росіяни обстріляли із ствольної артилерії райони населених пунктів Товстодубове, Шевченкове та Запсілля Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, Світличного, Слатиного, Руських Тишків та ще 20 населених пунктів. Задіяли авіацію для ударів біля Верхнього Салтова, Пришиба, Рубіжного і Одноробівки.

На Слов’янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії загарбники обстрілювали райони Словʼянська, Долини, Бражківки, Богородичного, Краснопілля, Костянтинівки та Дібрівного. Здійснили невдалу спробу наступу у напрямку Нової Дмитрівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Сіверська, Григорівки, Спірного, Івано-Дарʼївки та Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Соледар, Весела Долина, Бахмутське, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Васюківка, Кодема, Білогорівка та Яковлівка. Ударами авіації намагався зруйнувати важливі обʼєкти в районах міст Соледар та Бахмут.

Ворог намагався покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське та Кодема. Отримав відсіч та ретирувався.

На Авдіївському напрямку росіяни задіяли ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню для обстрілів неподалік Авдіївки, Олександрополя, Опитного, Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки і Невельського. Авіаційних ударів окупантів зазнали райони населених пунктів Марʼїнка, Олександропіль та Водяне.

Противник вже вкотре намагався встановити контроль над населеними пунктами Піски та Невельське наступальними та штурмовими діями. Успіху не мав, традиційно зазнав втрат та відійшов.

На Новопавлівському напрямку удари авіації загарбників зафіксовано неподалік Володимирівки, Павлівки та Новомайорського.

Українські військові відбили наступ росіяни у напрямках населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Велика Новосілка.

На Запорізькому напрямку окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії райони Новополя, Малих Щербаків, Оріхова та ще 15 населених пунктів. Ударів авіації ворога зазнали території біля Новосілки, Полтавки, Новополя і Дорожнянки.

Корабельне угруповання загарбників в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання з блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураження військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

На Південнобузькому напрямку росіяни задля стримування українських військ, обстрілювали із наявних засобів вогневого ураження території по лінії зіткнення. Задіяли авіацію для ударів по районах населених пунктів Трудолюбівка, Андріївка, Потьомкине, Олександрівка, Лозове, Велике Артакове та Біла Криниця.

Здійснили невдалу спробу наступу у напрямку Миколаївки. Українські військові завдали їм втрат та відкинули назад.