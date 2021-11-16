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Безпілотник бойовиків перетнув лінію розмежування. Його збили військові ЗСУ

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Донбас, Вівторок 16 листопада 2021 09:43
Безпілотник бойовиків перетнув лінію розмежування. Його збили військові ЗСУ Фото: безпілотник бойовиків перетнув лінію розмежування
Автор: Марія Кучерявець

В районі проведення Операції об'єднаних сил був збитий російський БПЛА. Ворожий літальний апарат перетнув лінію розмежування на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Української делегації в ТКГ.

"Російські збройні формування продовжують порушувати Мінські угоди та Комплекс додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню. Так, в районі проведення Операції об'єднаних сил засобами радіоелектронної боротьби було примушено до посадки БПЛА противника який перетнув лінію розмежування на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, ним виявився БПЛА, котрий належить до російського багатоцільового безпілотного авіаційного комплексу "Орлан-10", що призначений для ведення розвідки та коректування вогню артилерії.

У ТКГ зазначають, що безпілотник є черговим беззаперечним доказом та документальним підтвердження присутності російських військ, озброєння та техніки на сході України.

Що відомо про безпілотник "Орлан-10"

"Орлан-10" виробляє російське ТОВ "Спеціальний технологічний центр" у Санкт-Петербурзі і цей комплекс стоїть виключно на озброєнні ЗС РФ.

Нагадаємо, за минулу добу 15 листопада, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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