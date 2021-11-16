Безпілотник бойовиків перетнув лінію розмежування. Його збили військові ЗСУ
В районі проведення Операції об'єднаних сил був збитий російський БПЛА. Ворожий літальний апарат перетнув лінію розмежування на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Української делегації в ТКГ.
"Російські збройні формування продовжують порушувати Мінські угоди та Комплекс додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню. Так, в районі проведення Операції об'єднаних сил засобами радіоелектронної боротьби було примушено до посадки БПЛА противника який перетнув лінію розмежування на Донеччині", - йдеться в повідомленні.
За інформацією прес-служби, ним виявився БПЛА, котрий належить до російського багатоцільового безпілотного авіаційного комплексу "Орлан-10", що призначений для ведення розвідки та коректування вогню артилерії.
У ТКГ зазначають, що безпілотник є черговим беззаперечним доказом та документальним підтвердження присутності російських військ, озброєння та техніки на сході України.
Що відомо про безпілотник "Орлан-10"
"Орлан-10" виробляє російське ТОВ "Спеціальний технологічний центр" у Санкт-Петербурзі і цей комплекс стоїть виключно на озброєнні ЗС РФ.
Нагадаємо, за минулу добу 15 листопада, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.