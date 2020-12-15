Окупанти проводять військові збори на Донбасі за участі російських офіцерів

Фото: російські військові (facebook.com mod mil rus)

Українська розвідка зафіксувала проведення російсько-окупаційними силами військових зборів на Донбасі. Для надання методичної допомоги бойовикам на Донбас прибули кадрові офіцери з управління 8 армії Росії.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Цього тижня на полігонах окупанти одночасно проводять збори з розрахунками протитанкових ракетних комплексів, снайперами, кулеметниками, гранатометниками, операторами технічних засобів розвідки розвідувальних підрозділів і безпілотників артилерійських підрозділів.

Нагадаємо, вчора бойовики чотири рази порушували перемир'я на Донбасі. Українські військові вогонь у відповідь на ворожі провокації не відкривали.

Також РБК-Україна писало, що 12 грудня на Донбасі постраждали двоє українських військових. За добу в зоні ООС зафіксували шість порушень режиму припинення вогню.

Крім того, розвідка фіксувала, що бойовики укріплюють свої позиції під час перемир'я на Донбасі.