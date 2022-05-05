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Окупанти проводили наступ та хотіли повернути позиції в Старому Салтові, - Генштаб

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Харківська область , Четвер 05 травня 2022 18:27
Окупанти проводили наступ та хотіли повернути позиції в Старому Салтові, - Генштаб Окупанти проводили наступ у Харківській області (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська на Слобожанському напрямку проводили наступ та хотіли відновити втрачені позиції в районі міста Харків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється, що військові Росії провели невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів.

Зазначається, що ворог продовжує завдавати ракетні удари по об’єктах транспортної інфраструктури України з метою перешкоджання переміщення гуманітарних вантажів та військово-технічної допомоги.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області під час обстрілу загинув житель села, поранено дитину.

Також ми писали, що у Харківській області ЗСУ знищили російський "Бук".

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