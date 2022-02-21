Окупанти просять Путіна про визнання "ЛДНР" та військову допомогу

Повідомляється, що звернення Пушиліна та Пасічника прозвучало в ефірі російського федерального каналу "Росія 24".

Зокрема, Пушилін звернувся із проханням про визнання "від імені всього народу". Окуповані райони просять визнати як "незалежні, демократичні, правові та соціальні держави".

"Також просимо розглянути можливість укладання договору про дружбу та співпрацю між "ДНР" та РФ, передбачивши співпрацю у сфері оборони", - зазначив ватажок окупантів у Донецьку.

У свою чергу Пасічник звернувся до Путіна з проханням про визнання ЛНР нібито через загрозу життю 300 тисяч громадян Росії, які проживають в окупованих районах Луганської області.