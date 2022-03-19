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Окупанти не пропустили в Херсонську область гуманітарний вантаж, - голова ОВА

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Херсонська область, Субота 19 березня 2022 17:27
Окупанти не пропустили в Херсонську область гуманітарний вантаж, - голова ОВА Фото: окупанти заблокували гуманітарний вантаж в Херсонській області (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти заблокували гуманітарний вантаж, що прямував з Дніпропетровської в Херсонську область. Ворожі сили не пропустили 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Сергія Лагуту.

"Сьогодні до Херсонщини із міста Апостолове Дніпропетровської області виїхали 14 фур із продуктами харчування та медикаментами. Там було найнеобхідніше - засоби гігієни для дітей та дорослих, консервація, м’ясо, напівфабрикати, дитяче харчування тощо", - йдеться у повідомленні.

Лагута додав, що у Херсонську область їхав інсулін та інші медикаменти гострої необхідності. Їх мали розділити між місцевими жителями.

Вантажівки розвернули на пів шляху, тому гуманітарна допомога повернулася в Дніпропетровську область.

Нагадаємо, мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що гуманітарні набори у місті будуть видавати окремим соціальним категоріям.

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