Окупанти не пропустили в Херсонську область гуманітарний вантаж, - голова ОВА

Російські окупанти заблокували гуманітарний вантаж, що прямував з Дніпропетровської в Херсонську область. Ворожі сили не пропустили 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Сергія Лагуту .

"Сьогодні до Херсонщини із міста Апостолове Дніпропетровської області виїхали 14 фур із продуктами харчування та медикаментами. Там було найнеобхідніше - засоби гігієни для дітей та дорослих, консервація, м’ясо, напівфабрикати, дитяче харчування тощо", - йдеться у повідомленні.

Лагута додав, що у Херсонську область їхав інсулін та інші медикаменти гострої необхідності. Їх мали розділити між місцевими жителями.

Вантажівки розвернули на пів шляху, тому гуманітарна допомога повернулася в Дніпропетровську область.