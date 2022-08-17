Розвідка попередила про "гострі події" на фронті найближчим часом
Найближчим часом на всій лінії фронту очікуються "гострі події". Вони будуть пов'язані не лише із Днем незалежності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
Він нагадав, що розвідка раніше попереджала про важливий період на фронті у серпні-вересні, який повпливає на подальший розвиток подій.
"Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті. Мова йде не лише про прив'язку до дат. Зокрема, зараз говорять про День незалежності. Хоча і цей факт треба враховувати", - сказав Юсов.
Представник ГУР наголосив, що розвідка поки не говорить про відступ ворога. Проте українські військові будуть активно працювати над звільненням окупованих територій.
Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що у серпні відбудуться перші перемоги України на фронті.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.