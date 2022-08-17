Розвідка попередила про "гострі події" на фронті найближчим часом

Найближчим часом на всій лінії фронту очікуються "гострі події". Вони будуть пов'язані не лише із Днем незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що розвідка раніше попереджала про важливий період на фронті у серпні-вересні, який повпливає на подальший розвиток подій.

"Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті. Мова йде не лише про прив'язку до дат. Зокрема, зараз говорять про День незалежності. Хоча і цей факт треба враховувати", - сказав Юсов.

Представник ГУР наголосив, що розвідка поки не говорить про відступ ворога. Проте українські військові будуть активно працювати над звільненням окупованих територій.