Окупанти продовжили завдавати авіаудари в районі "Азовсталі" у Маріуполі, - Генштаб

Росія вже 60-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Зокрема, на Маріупольському напрямку окупанти продовжили обстріли та бойові дії в районі "Азовсталі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Також ворог здійснював штурмові дії у напрямку населеного пункту Времівка. Однак, війська РФ зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції.

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі загарбники зірвали евакуацію людей та примусово вивезли їх на окуповану територію.

Також ми писали, що окупанти в Маріуполі хочуть "націоналізувати" вціліле житло.

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