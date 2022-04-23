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Окупанти в Маріуполі хочуть "націоналізувати" вціліле житло, - радник мера

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Маріуполь, Субота 23 квітня 2022 14:29
Окупанти в Маріуполі хочуть "націоналізувати" вціліле житло, - радник мера Фото: вціліле житло в Маріуполі мають намір "націоналізувати" (t me u_now)
Автор: Олександр Мороз

Російські окупанти мають намір "націоналізувати" вціліле житло в Маріуполі. Йдеться про те житло, власники якого не подадуть документи на "реєстрацію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"У ході внутрішніх фільтраційних заходів окупанти анонсували проведення реєстрації житлового фонду. Вся нерухомість, власники якої не подадуть документи, буде "націоналізована", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомив, що російські окупанти вивозять чоловіче населення і Маріуполя в бік Донецька. І мають намір мобілізувати його до так званої "армії ДНР".

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