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У Маріуполі загарбники зірвали евакуацію людей та примусово вивезли їх на окуповану територію

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Маріуполь, Субота 23 квітня 2022 17:12
У Маріуполі загарбники зірвали евакуацію людей та примусово вивезли їх на окуповану територію Фото: У Маріуполі загарбники зірвали евакуацію людей (Фото: Oxana Kmet)
Автор: Євгеній Прокопенко

Маріупольці чекали на автобси до Запоріжжя, натомість приїхали окупанти і примусово вивезли їх на окуповану територію.

Про це повідомляє РБК-україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Об 11 годині біля ТЦ “Порт-Сіті” зібралось не менш 200 маріупольців, які чекали на евакуацію до Запоріжжя. Замість обіцяних російською стороною автобусів, до маріупольців під'їхаали російські військові і наказали розходитись, тому що “зараз буде обстріл”. Фактчно, з застосуванням примусу в грубій формі людей розігнали. Автобуси так і не було подано для погрузки", - пише Андрющенко.

Одночасно з цим, окупанти подали автобуси на точку біля ТЦ “Метро” (200 метрів від узгодженої точки евакуації), почали погрузку. Після погрузки маріупольцям було ологошено, що “евакуація” буде лише в Докучаєвськ, тобто на окуповану територію. Права покинути автобус людям не дали. У відповідь на запитання, "чому так?", пролунала відповідь, що “націоналісти обстріляли точку евакуації”. Тобто, чергову брехню, - додав Петро Андрющенко.

Так, черговий раз росіянами було зірвано евакуацію. Нахабно викороставши намагання маріупольців повернутись до дому.

Нагадаємо, 21 квітня до Владивостока росіяни доставили 308 депортованих маріупольців, 90 з яких - діти.

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