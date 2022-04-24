Окупанти продовжили завдавати авіаудари в районі "Азовсталі" у Маріуполі, - Генштаб
Росія вже 60-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Зокрема, на Маріупольському напрямку окупанти продовжили обстріли та бойові дії в районі "Азовсталі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Російські окупанти завдали авіаційних ударів по визначених обєктах цивільної інфраструктури.
Також ворог здійснював штурмові дії у напрямку населеного пункту Времівка. Однак, війська РФ зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції.
Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі загарбники зірвали евакуацію людей та примусово вивезли їх на окуповану територію.
Також ми писали, що окупанти в Маріуполі хочуть "націоналізувати" вціліле житло.
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