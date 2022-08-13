Окупанти продовжують підготовку показових страт у Маріуполі, - ISW

Окупаційна "влада" в Маріуполі продовжувала підготовку до показових процесів і можливих розстрілів українських військовополонених захисників "Азовсталі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.
За оцінкою ISW, окупанти поспішають перетворити Маріупольську філармонію у в'язницю і побудувати спеціальний "бункер" з обставленими клітками коридорами для прийому ув'язнених. Трибунал може відбутися 24 серпня.
Головне управління військової розвідки України раніше розповсюдило заяву від імені сил безпеки і оборони України, в якій закликало весь цивілізований світ не допустити оголошеного суду над українськими захисниками в Маріуполі.
Нагадаємо, росіяни хочуть провести самосуд над українськими військовополоненими в Маріуполі 24 серпня, на День незалежності України. Окупанти вже розташували тюремні клітки на сцені Маріупольської філармонії.
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