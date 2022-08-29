Росіяни вночі вдарили по Слов'янську: є проблема з енергопостачанням

Російські окупанти вночі 29 серпня завдали удару по одному з районів Слов'янська. В результаті обстрілу є проблема з постачанням електроенергії в деякі мікрорайони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера міста Вадима Ляха.

"Знову нічний обстріл. Район САТУ. Інформація про пошкодження уточнюється. Жертв і поранених немає. Є проблема з постачанням електроенергії до мікрорайонів Славкурорт, Цілинний, Цегляний. Пов'язана вона з тим, що повністю вигорів трансформатор, від якого було заживлено ці мікрорайони", - зазначив він.

Мер пообіцяв, що протягом тижня мікрорайони Цілинний та Цегляний будуть перепідключені до іншого трансформатора. А ось ситуація з мікрорайоном Славкурорт, як наголосив Лях, набагато складніша.

"Намагатимемося її вирішити. Але, на жаль, це не на тиждень і не на два", - додав міський голова.