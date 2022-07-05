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Війська РФ готують наступ на Бахмут і Сіверськ, але навряд чи досягнуть результату, - ISW

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Київ, Вівторок 05 липня 2022 04:54
Війська РФ готують наступ на Бахмут і Сіверськ, але навряд чи досягнуть результату, - ISW Фото: російські військові готуються наступати на Бахмут і Сіверськ (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Російські війська готують наступ на Бахмут і Сіверськ, проте виснажені підрозділи армії окупантів після боїв за Лисичанськ навряд чи зможуть досягти успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Російські війська, ймовірно, будуть продовжувати просуватися на захід від траси Бахмут-Лисичанськ, щоб в результаті пройти в Бахмут І Сіверськ, хоча їх здатність зробити це успішно після втрат, понесених при спробі взяти Лисичанськ, сумнівна.

Дані системи дистанційного зондування NASA Fire Information for Resource Management System зафіксували ряд пожеж біля спірного, Клинового і Вугледарської електростанції 4 липня.

За даними Інституту, ЗСУ все частіше атакують російську військову інфраструктуру за допомогою вогню по непрямому наведенню і з наданих США систем HIMARS в глибині окупованих територій. Наданий Заходом HIMARS демонструє, як Західна військова допомога надає Україні нові й необхідні військові можливості.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові відмовляються виконувати накази керівництва і хочуть звільнятися з армії.

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