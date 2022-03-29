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ЗСУ тримають оборону міст і не дають ворогові просунутися, - зведення Генштабу

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Вівторок 29 березня 2022 00:42
ЗСУ тримають оборону міст і не дають ворогові просунутися, - зведення Генштабу Фото: український військовий (mil.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про утримання позицій і оборону міст захисниками України від атак російських окупантів, і яка оперативна обстановка на фронтах станом на початок 29 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на зведення Генштабу ЗСУ.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Так, наші воїни зосередили зусилля на:

  • недопущення просування військ рф у напрямках Слов'янська та Барвінкове;
  • занятті Кам'янки та Топольське;
  • створенні умов для покращення тактичного становища в районі Чугуєва;
  • стримуванні ворожих атак в районах Рубіжного, Лисичанська, Попасної, не допускаючи обходу основних сил угруповання.

Одночасно українські бійці продовжують утримання кругової оборони Маріуполя і оборону і стримування просування противника в районі Чернігова.

"Угруповання, що захищає Київ, з метою покращення оперативного положення та утримання зовнішнього рубежу оборони, продовжують бойові дії, утримують контроль за ситуацією в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка", - йдеться в повідомленні.

Також триває ведення оборонної операції в інших визначених районах, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони та здійснюються контратаки за окремими напрямками, зазначили в Генштабі.

"Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил. Зниження бойового потенціалу підрозділів противника командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та нанесенням ракетно-бомбових ударів, знищуючи таким чином інфраструктуру українських міст", - йдеться у зведенні.

Раніше повідомлялося, що військові ЗСУ звільнили Ірпінь від російських окупантів 28 березня. Разом з тим нині жителям ще небезпечно повертатися в місто.

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