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Арестович про окупацію Херсонської області: все висить на трьох мостах

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Херсонська область, Середа 27 липня 2022 22:54
Арестович про окупацію Херсонської області: все висить на трьох мостах Фото: Олексій Арестович, радник голови ОП (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російська окупація Херсонської області залежить від трьох мостів: залізничного, Каховського та Дар'ївського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"Вони (росіяни - ред.) йдуть по Каховській дамбі, вони йдуть по залізничному мосту і вони кинули понтон через Інгулець, бо у Дар'ївці пошкодили міст. Зараз все висить на трьох мостах: залізничному, Каховському та Дар'ївському", - сказав він.

Нагадаємо, ЗСУ в ніч на 27 липня завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні. Через деякий час наші бійці показали як виглядає споруда після операції.

Херсонська ОВА зазначила, що міст повністю не зруйновано, однак пересування ним неможливе.

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Олексій Арестович Херсонская область
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