Арестович про окупацію Херсонської області: все висить на трьох мостах
Фото: Олексій Арестович, радник голови ОП (president.gov.ua)
Російська окупація Херсонської області залежить від трьох мостів: залізничного, Каховського та Дар'ївського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".
"Вони (росіяни - ред.) йдуть по Каховській дамбі, вони йдуть по залізничному мосту і вони кинули понтон через Інгулець, бо у Дар'ївці пошкодили міст. Зараз все висить на трьох мостах: залізничному, Каховському та Дар'ївському", - сказав він.
Нагадаємо, ЗСУ в ніч на 27 липня завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні. Через деякий час наші бійці показали як виглядає споруда після операції.
Херсонська ОВА зазначила, що міст повністю не зруйновано, однак пересування ним неможливе.