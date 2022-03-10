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Окупанти хочуть подавати електрику ЗАЕС в Крим та "ЛДНР". Але це нереально, – "Енергоатом"

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Енергодар, Четвер 10 березня 2022 16:55
Окупанти хочуть подавати електрику ЗАЕС в Крим та "ЛДНР". Але це нереально, – "Енергоатом" Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Російські військові, які захопили Запорізьку АЕС поблизу Енергодара, виношують нездійсненні плани про переорієнтацію роботи станції на окуповані райони Криму та Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис "Енергоатому" в Telegram.

Окупанти обговорюють наміри переспрямувати вироблену Запорізької АЕС електроенергію. Однак, ці плани неможливо реалізувати.

"Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, обговорюють наміри спрямувати електроенергію, що виробляється атомною електростанцією, на окуповані Крим та Донбас. Насправді це фізично неможливо зробити", – йдеться у повідомленні "Енергоатому".

Нагадаємо, що радник глави держави озвучив цифри збитків України через російське вторгнення.

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