ua ru
Пн, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У окупантів виникли проблеми із паливом. На заправках Донецька великі черги

Новость на русском →
Донбас, Понеділок 12 вересня 2022 15:15
У окупантів виникли проблеми із паливом. На заправках Донецька великі черги Фото: черга на АЗС у Донецьку (ДАН)
Автор: Наталія Гурковська

На захоплених територіях Донецької області фіксується дефіцит палива на заправках. Причини нестачі палива наразі невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

При цьому за даними видання, зараз на кордоні з Росією стоять цистерни з паливом і незабаром бензин з'явиться на заправках. Водночас терміни появи на заправках палива невідомі.

Та поки фури гальмують на кордоні, в окупованому Донецьку, щоб знайти бензин чи газ, потрібно проїхатися всіма АЗС міста. На тих заправках, де паливо є, вишиковуються довгі черги з автомобілів.

Додамо, що за останні кілька тижнів газ на заправках так званої "ДНР" подорожчав з 19 рублів (близько 12 гривень) до 26-29 рублів (16-18 гривень) за літр.

Як повідомлялося, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей знову опустили курс української гривні до російського рубля. Тепер за 1 гривню даватимуть лише 1,25 рубля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ДНР
NEWS
Взяли 500 квадратних км. Офіційно названо 5 звільнених населених пунктів Херсонської області
Взяли 500 квадратних км. Офіційно названо 5 звільнених населених пунктів Херсонської області
DAILY
Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходять від оборони в наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна йде за своїм. Як ЗСУ переходять від оборони в наступ