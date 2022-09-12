У окупантів виникли проблеми із паливом. На заправках Донецька великі черги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новини Донбасу ".

При цьому за даними видання, зараз на кордоні з Росією стоять цистерни з паливом і незабаром бензин з'явиться на заправках. Водночас терміни появи на заправках палива невідомі.

Та поки фури гальмують на кордоні, в окупованому Донецьку, щоб знайти бензин чи газ, потрібно проїхатися всіма АЗС міста. На тих заправках, де паливо є, вишиковуються довгі черги з автомобілів.

Додамо, що за останні кілька тижнів газ на заправках так званої "ДНР" подорожчав з 19 рублів (близько 12 гривень) до 26-29 рублів (16-18 гривень) за літр.