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Окупанти пошкодили контактну мережу Укрзалізниці. Декілька рейсів затримуються

Фото: окупанти пошкодили контактну мережу Укрзалізниці. Декілька рейсів затримуються (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Окупанти пошкодили обстрілами контактну мережу. Внаслідок цього затримуються два рейси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Укрзалізниці.

"Внаслідок обстрілу, що розпочався о 12:52, пошкоджено контактну мережу на перегоні Вишневе-Боярка у Київській області", - пише пресслужба.

Внаслідок обстрілів затримуються рейси:

  • 16 Рахів-Харків;
  • 14 Солотвино-Київ.

Інформація щодо часу затримку або ж можливого впливу на інші рейси - обов’язково оновлюватиметься, додає Укрзалізниця.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія вивела частину кораблів в закритий район. Можливо, готується до нового ракетного удару по Україні.

Війна Росії проти України триває тридцять три дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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