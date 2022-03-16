Окупанти пошкодили 117 українських лікарень, сім із них відновити неможливо, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що окупанти продовжують нищити лікарні. Зокрема, вже 117 пошкоджених, сім з яких узагалі неможливо відновити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Віктора Ляшка.