Окупанти пошкодили 117 українських лікарень, сім із них відновити неможливо, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що окупанти продовжують нищити лікарні. Зокрема, вже 117 пошкоджених, сім з яких узагалі неможливо відновити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Віктора Ляшка.
Окупанти пошкодили вже 117 українських лікарень, вони ще й обстріляли 43 машини екстреної медичної допомоги.
Також міністр зазначив, що попри воєнні дії вдалося доставити 7 нових ангіографів до лікарень.
Окрім того, до Харкова прибули вже 18 карет швидкої допомоги. Вони виїжджатимуть на виклики на заміну тим, які пошкодили окупанти.
"Дякуємо нашим воїнам, які луплять окупантів на полі бою, а ми їх знищуємо на всіх політичних майданчиках", - підкреслив міністр.
Раніше ми повідомляли, що у Сумській області ЗСУ знищили гаубичний дивізіон окупантів.
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