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Окупанти поступово просуваються вглиб Попасної. У місті залишаються цивільні

Фото: окупанти просуваються вглиб Попасної (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти не покидають намагань прорвати оборону Попасної (Луганська область). Вони поступово просуваються вглиб міста та вже зайняли будівлю поліцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови військової адміністрації Попасної Миколи Ханатова виданню Радіо Свобода.

За його словами, російські військові займають приватні та багатоповерхові будинки. Обстріли у місті не зупиняються. Українські військові тримають оборону, але потребують допомоги.

"Не тільки приватний сектор: вже в багатоповерхівках вони (російські військові – ред.) є. Будівлю поліції вони вже захопили. Ситуація дуже важка. В Попасній залишаються цивільні. Вони навіть на кілька хвилин не можуть відійти від укриттів, бо постійні обстріли. Росіяни постійно тиснуть, хочуть прорвати оборону, завдяки ЗСУ у них це не виходить. Але наші сили в Попасній потребують підтримки. Військової та підтримки живою силою", - зазначив Ханатов.

Він повідомив, що у місті залишаються до 3 тисяч цивільних осіб. Їх намагаються евакуювати, не дивлячись на постійні атаки з боку ворогів.

"Щодо евакуації… якщо це можна назвати так: керівник газової служби, керівник водоканалу, вчитель самостійно сідають за кермо автівки або автобуса. Їдуть до Попасної з гуманітарною допомогою, яку ми отримуємо в обласній адміністрації. На зворотному напрямку вони по повній беруть людей у свої транспортні засоби. Наприклад, учора в шкільний автобус, який розрахований на 23 місця, вдалося вмістити майже 50 людей", - додав голова адміністрації.

Нагадаємо, декілька днів тому російська армія увійшла до Кремінної Луганської області.

Голова Луганської ОВА пояснив, що українські військові вийшли з Кремінної, оскільки окупанти почали рівняти місто із землею.

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Війна Росії проти УкраїниПопасная