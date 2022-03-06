Окупанти пішли в танкову атаку на Миколаїв. ЗСУ прийняли бій

На одинадцятий день війни Росії проти України противник не припиняє спроби зайти в Миколаїв. На даний момент проводиться танкова атака, але армія прийняла бій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталія Кіма.
За його словами, російські війська знову наступають на місто.
"З боку пивзаводу (Кульбакіно) атака танків. Вступили в бій. Будьте обережні", - зазначив він.
Нагадаємо, Напередодні українські війська повністю вибили противника з Миколаєва. РБК-Україна публікувало фото і відео героїчної оборони.
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